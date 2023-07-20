США наложили санкции на десятки российских компаний, помогающих РФ вести войну

Соединенные Штаты в четверг ввели санкции против ряда компаний военно-промышленного комплекса России, занимающихся производством боеприпасов и высокотехнологичными разработками для военного сектора.

Об этом говорится в сообщении американского Минфина, которое цитирует "Европейская правда".

Новые экономические санкции США были введены против российских предприятий, работающих или работавших в оборонном и связанном с ним секторе экономики Российской Федерации.

Речь идет, среди прочего, о таких:

Алексинский химический комбинат (производит боеприпасы и оружие);

Казанский государственный казенный пороховой завод (производит взрывчатые вещества, оружие, боеприпасы, стрелковое оружие);

Тамбовский пороховой завод (является одним из основных российских производителей боеприпасов для артиллерии и стрелкового оружия);

Тульский патронный завод (производит боеприпасы для стрелкового оружия).

Минфин США также наложил санкции на ряд российских предприятий, работающих в отраслях аэрокосмической промышленности, квантовых технологий и передовых компьютерных технологий, которые Россия использует для поддержки оборонной промышленности, и более десятка научно-исследовательских организаций.

Новые ограничения распространились и на несколько российских компаний, участвующих в схеме незаконного импорта товаров и технологий двойного назначения, а еще – предприятий российской оборонки, которые сотрудничают с уже подсанкционными компаниями в РФ.

Напомним, США также объявили о санкциях против нескольких киргизских компаний, с помощью которых Россия обходила введенные западными странами ограничения и получала товары и технологии двойного назначения.

А Канада объявила о санкциях против 39 россиян и 25 российских организаций в рамках последнего раунда мер, направленных на наказание Москвы за вторжение в Украину.