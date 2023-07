У Британії називають втратою України відставку посла Пристайка

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на відставку Вадима Пристайка з посади посла України у Сполученому Королівстві.

Про це Джонсон написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Колишній британський прем’єр зазначив, що йому "сумно прощатися" із Пристайком.

"Він був чудовим українським послом і другом для цієї країни. Сподіваюся, він незабаром з'явиться в іншій ролі", – підкреслив він.

Sad to say goodbye to @VPrystaiko who has been a great Ukrainian ambassador and friend to this country. I hope he will emerge soon in another incarnation! pic.twitter.com/EciW9D6c2J