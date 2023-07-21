У Британії називають втратою України відставку посла Пристайка

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на відставку Вадима Пристайка з посади посла України у Сполученому Королівстві.

Про це Джонсон написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Колишній британський прем’єр зазначив, що йому "сумно прощатися" із Пристайком.

"Він був чудовим українським послом і другом для цієї країни. Сподіваюся, він незабаром з'явиться в іншій ролі", – підкреслив він.

Sad to say goodbye to @VPrystaiko who has been a great Ukrainian ambassador and friend to this country. I hope he will emerge soon in another incarnation! pic.twitter.com/EciW9D6c2J — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 21, 2023

Водночас редакторка Sky News з питань безпеки та оборони Дебора Гейнс вважає, що Пристайко був ефективним на посаді посла в Британії.

"Це дуже прикро, тому що посол України у Великій Британії був надзвичайно потужним і важливим прихильником зусиль України, спрямованих на отримання більшої кількості озброєнь…Його дуже поважають. Він був неймовірно ефективним як посол України", – зазначила вона.

За даними джерел журналістки, причиною звільнення Пристайка стали саме його коментарі щодо слів Зеленського про вдячність союзникам за допомогу, які український дипломат назвав "нездоровим сарказмом".

Пристайко висловлювався про заяви Зеленського після слів британського міністра оборони Бена Воллеса про те, що Україні потрібно висловлювати більше вдячності партнерам за допомогу.

Український президент у відповідь на це сказав, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку. Але також додав, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Пізніше Пристайко надав пояснення, у якому він не відмежувався від критики, однак пом'якшив її, сказавши, що "сарказм між дружніми країнами не потрібен".