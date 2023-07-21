Зеленський звільнив Пристайка з посади посла у Британії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вадима Пристайка з посади посла у Британії.

Відповідний документ оприлюднено на сайті глави держави, пише "Європейська правда".

Згідно з текстом указу, Пристайко звільнений з двох посад – надзвичайного та повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії та постійного представника при Міжнародній морській організації за сумісництвом.

Днями Пристайку довелося пояснювати своє зауваження в ефірі Sky News щодо "нездорового сарказму" президента Володимира Зеленського у відповідь на слова очільника Міноборони Британії Бена Воллеса.

Нагадаємо, глава Міноборони Британії Бен Воллес відзначився заявою на полях саміту НАТО у Вільнюсі, у якій закликав Україну висловлювати більше вдячності партнерам за надану військову підтримку замість постійно ставити вимоги щодо розблокування нових видів озброєнь.

Він зауважив, що законодавці, передусім американські, вважають, що більш артикульована вдячність від України полегшувала би ухвалення рішень про подальше виділення допомоги.

У відповідь на слова Воллеса Володимир Зеленський сказав, що Україна дуже вдячна Британії та її народу за підтримку. Але також додав, що "можемо зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".

Пристайко назвав "нездоровим сарказмом" слова президента Зеленського про те, що він може дякувати за військову допомогу хоч щоранку.

Цю заяву усі спостерігачі, включно з британськими медіа, сприйняли як критику на адресу президента Зеленського, і навіть після заперечень посольства телеканал не видалив твіт із критичним прочитанням слів посла.

Потім Пристайко надав пояснення, у якому він, по суті, не відмежувався від критики, а лише пом'якшив її.

20 жовтня 2022 року Пристайко першим з іноземних дипломатів вручив вірчі грамоти новому британському королю Чарльзу ІІІ.

Пристайко був призначений послом до Великої Британії указом президента Володимира Зеленського 20 липня 2020 року.

До цього Пристайко був віцепрем'єром з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, а перед цим очолював МЗС.

У 2017-2019 роках він був послом України при НАТО.