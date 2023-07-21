У Литві розповіли, що думають про заяви Путіна щодо намірів "окупувати Україну"

Голова Комітету Сейму Литви з національної безпеки і оборони Лаурінас Кащюнас назвав абсурдними заяви президента Росії Владіміра Путіна про те, що литовські та польські військові підрозділи призначені для подальшої окупації західної України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Повний абсурд – це все, що можна сказати, не вдаючись у глибокий аналіз. Путін у повному розпачі намагається створити ще одного зовнішнього ворога, наратив зовнішнього ворога ", – сказав Кащюнас.

Литовський депутат припустив, що таким чином Путін намагається зіграти на антипольських почуттях, "розбудити в когось цю нотку, але це зовсім не буде ефективним і дієвим".

Раніше у п'ятницю глава російської Служби зовнішньої розвідки Сєргєй Наришкін заявив, що "у польського керівництва посилюється налаштованість на те, щоб запровадити контроль на західних територіях України, шляхом розміщення там своїх військ", у зв'язку з чим планується "і суттєво збільшити чисельність загальновійськової литовсько-польсько-української бригади".

На це Путін відповів, що нібито йдеться "про регулярне, збите, оснащене військове з'єднання, яке планується використовувати…для нібито забезпечення безпеки сучасної Західної України, а по суті…для подальшої окупації цих територій".

Також російський президент заявив, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".

Як відомо, Кремль і самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко неодноразово заявляли, що Польща нібито загрожує територіальній цілісності України.