В Литве рассказали, что думают о заявлениях Путина о намерениях "оккупировать Украину"

Председатель Комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Кащюнас назвал абсурдными заявления президента России Владимира Путина о том, что литовские и польские военные подразделения предназначены для дальнейшей оккупации западной Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Полный абсурд – это все, что можно сказать, не вдаваясь в глубокий анализ. Путин в полном отчаянии пытается создать еще одного внешнего врага, нарратив внешнего врага", – сказал Кащюнас.

Литовский депутат предположил, что таким образом Путин пытается сыграть на антипольских чувствах, "разбудить в ком-то эту нотку, но это совсем не будет эффективным и действенным".

Ранее в пятницу глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что "у польского руководства усиливается настрой на то, чтобы ввести контроль на западных территориях Украины, путем размещения там своих войск", в связи с чем планируется "и существенно увеличить численность общевойсковой литовско-польско-украинской бригады".

На это Путин ответил, что якобы речь идет "о регулярном, сбитом, оснащенном военном соединении, которое планируется использовать... для якобы обеспечения безопасности современной Западной Украины, а по сути... для дальнейшей оккупации этих территорий".

Также российский президент заявлял, что западные земли Польши являются "подарком Сталина" и Польша должна быть благодарна СССР за "восстановление независимости".

Как известно, Кремль и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно заявляли, что Польша якобы угрожает территориальной целостности Украины.