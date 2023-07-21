Польща викличе російського посла після брехні Путіна про Сталіна

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у п’ятницю ввечері анонсував виклик посла Росії до МЗС країни після заяв Владіміра Путіна про радянського диктатор Йосифа Сталіна.

Про це Моравецький написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда"

Коментуючи слова Путіна про те, що Сталін нібито "подарував" Польщі землі, польський прем’єр наголосив: той "був воєнним злочинцем, винним у смерті сотень тисяч поляків".

"Історична правда не підлягає сумніву. Посла Російської Федерації буде викликано до Міністерства закордонних справ", – додав Моравецький.

Stalin był zbrodniarzem wojennym, winnym śmierci setek tysięcy Polaków. Prawda historyczna nie podlega dyskusji. Ambasador Federacji Rosyjskiej zostanie wezwany do MSZ. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 21, 2023

У п'ятницю президент Росії Владімір Путін заявив, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна" і Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".

Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у відповідь назвав російського президента "жалюгідним кремлівським занудою", який поширює брехню про війну в Україні.