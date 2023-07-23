Президент Литви проти послаблення санкцій проти РФ в обмін на продовження "зернової угоди"

Президент Литви Гітанас Науседа вважає неправильним послаблення санкцій проти Росії в обмін на угоду про безпечний експорт українського зерна через Чорне море.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав журналістам в Клайпеді, повідомляє LRT.

"Ми вважаємо, що послаблювати санкції проти диктаторів вкрай несправедливо", – зазначив Науседа.

За його словами, "це позиція всіх органів влади, незалежно від рівня обговорення".

Литовський президент підкреслив, що санкції не можна послабляти ні проти РФ, ні проти Білорусі.

Він також додав, що у Литві вважають, що санкції проти Білорусі мають бути такими ж жорсткими, як і проти Росії.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ.

Після цього президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що вірить у можливість продовжити Чорноморську зернову ініціативу після його переговорів із президентом РФ Владіміром Путіним.

Після зриву "зернової угоди" Росія системетично завдає ударів по Одеській області, спрямованих у тому числі проти портової інфраструктури для експорту зерна і місць зберігання.

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