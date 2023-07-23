Президент Литвы против ослабления санкций против РФ в обмен на продление "зерновой сделки"

Президент Литвы Гитанас Науседа считает неправильным ослабление санкций против России в обмен на соглашение о безопасном экспорте украинского зерна через Черное море.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал журналистам в Клайпеде, сообщает LRT.

"Мы считаем, что ослаблять санкции против диктаторов крайне несправедливо", – отметил Науседа.

По его словам, "это позиция всех органов власти, независимо от уровня обсуждения".

Литовский президент подчеркнул, что санкции нельзя ослаблять ни против РФ, ни против Беларуси.

Он также добавил, что в Литве считают, что санкции против Беларуси должны быть такими же жесткими, как и против России.

Как известно, Россия 17 июля объявила о прекращении участия в Черноморской зерновой инициативе. После этого Одесская область каждую ночь подвергается ракетным ударам, направленным в том числе против портовой инфраструктуры для экспорта зерна и мест хранения.

После срыва "зерновой сделки" Россия систематически наносит удары по Одесской области, направленные в том числе против портовой инфраструктуры для экспорта зерна и мест хранения.

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