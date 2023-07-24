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Кулеба: Спроби Путіна посварити Україну та Польщу – марні

Понеділок, 24 липня 2023, 08:26

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав марними спроби президента РФ Владіміра Путіна посварити Україну з Польщею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter, коментуючи заяви глави Кремля про нібито плани Польщі окупувати Західну Україну.

Міністр наголосив, що наміри Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – "такі ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну".

"На відміну від Росії, Польща та Україна зробили висновки з історії, та завжди стоятимуть разом проти російського імперіалізму і неповаги до міжнародного права", – зазначив глава українського МЗС.

Він також поширив заяву МЗС Польщі, у якій зазначено, що "історичні інсинуації російської влади" свідчать про "глибоко вкорінений ревізіонізм та імперіалізм Росії".

Путін у п'ятницю заявив, що литовсько-польсько-українська бригада, утворена військовими трьох держав, нібито готується до окупації Західної України.

Також російський президент стверджував, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна", і що Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".

Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у відповідь назвав російського президента "жалюгідним кремлівським занудою", який поширює брехню про війну в Україні.

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