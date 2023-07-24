Кулеба: Спроби Путіна посварити Україну та Польщу – марні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав марними спроби президента РФ Владіміра Путіна посварити Україну з Польщею.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter, коментуючи заяви глави Кремля про нібито плани Польщі окупувати Західну Україну.

Міністр наголосив, що наміри Путіна "вбити клин" між Києвом і Варшавою – "такі ж марні, як і його невдале вторгнення в Україну".

"На відміну від Росії, Польща та Україна зробили висновки з історії, та завжди стоятимуть разом проти російського імперіалізму і неповаги до міжнародного права", – зазначив глава українського МЗС.

Він також поширив заяву МЗС Польщі, у якій зазначено, що "історичні інсинуації російської влади" свідчать про "глибоко вкорінений ревізіонізм та імперіалізм Росії".

Putin’s attempts to drive a wedge between Kyiv and Warsaw are as futile as his failing invasion of Ukraine. Unlike Russia, Poland and Ukraine have learned from history and will always stand united against Russian imperialism and disrespect for international law. @RauZbigniew https://t.co/7b4WOF0hzb — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023

Путін у п'ятницю заявив, що литовсько-польсько-українська бригада, утворена військовими трьох держав, нібито готується до окупації Західної України.

Також російський президент стверджував, що західні землі Польщі є "подарунком Сталіна", і що Польща має бути вдячна СРСР за "відновлення незалежності".

Уповноважений уряду Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин у відповідь назвав російського президента "жалюгідним кремлівським занудою", який поширює брехню про війну в Україні.