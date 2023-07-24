Кулеба: Попытки Путина поссорить Украину и Польшу - напрасны

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал напрасными попытки президента РФ Владимира Путина поссорить Украину с Польшей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter, комментируя заявления главы Кремля о якобы планах Польши оккупировать Западную Украину.

Он отметил, что намерения Путина "вбить клин" между Киевом и Варшавой – "такие же бесполезные, как и его неудачное вторжение в Украину".

"В отличие от России, Польша и Украина сделали выводы из истории, и всегда будут стоять вместе против российского империализма и неуважения к международному праву", – отметил глава украинского МИД.

Он также распространил заявление МИД Польши, в котором отмечается, что "исторические инсинуации российских властей" свидетельствуют о "глубоко укоренившемся ревизионизме и империализме России".

Putin’s attempts to drive a wedge between Kyiv and Warsaw are as futile as his failing invasion of Ukraine. Unlike Russia, Poland and Ukraine have learned from history and will always stand united against Russian imperialism and disrespect for international law. @RauZbigniew https://t.co/7b4WOF0hzb — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023

Путин в пятницу заявил, что литовско-польско-украинская бригада, созданная военными трех государств, якобы готовится к оккупации Западной Украины.

Также российский президент утверждал, что западные земли Польши являются "подарком Сталина", и что Польша должна быть благодарна СССР за "восстановление независимости".

Уполномоченный правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин в ответ назвал российского президента "жалким кремлевским занудой", который распространяет ложь о войне в Украине.