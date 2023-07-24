Укр Рус Eng

Президент Румунії після обстрілів РФ заявив про серйозні ризики для безпеки в Чорному морі

Понеділок, 24 липня 2023, 14:54

Президент Румунії Клаус Йоганніс рішуче засудив останню атаку Росії, під час якої вона вдарила дронами по портовій інфраструктурі міста Рені в безпосередній близькості до румунського кордону, назвавши останні обстріли РФ серйозною загрозою для безпеки Чорного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я рішуче засуджую нещодавні російські атаки на цивільну інфраструктуру України на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Вона також впливає на подальший транзит українського зерна і, таким чином, на глобальну продовольчу безпеку", – написав Йоганніс у Twitter.

Як повідомлялося, останню атаку Росії засудило також МЗС Молдови.

Раніше українське оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю.

Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. В одному з виробничих приміщень виникла пожежа.

Глава військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер повідомив, що під час атаки постраждали шестеро співробітників порту. Чотирьох госпіталізували з пораненнями.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Румунія Війна з РФ