Президент Румунії після обстрілів РФ заявив про серйозні ризики для безпеки в Чорному морі

Президент Румунії Клаус Йоганніс рішуче засудив останню атаку Росії, під час якої вона вдарила дронами по портовій інфраструктурі міста Рені в безпосередній близькості до румунського кордону, назвавши останні обстріли РФ серйозною загрозою для безпеки Чорного моря.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я рішуче засуджую нещодавні російські атаки на цивільну інфраструктуру України на Дунаї, дуже близько до Румунії. Ця нещодавня ескалація створює серйозні ризики для безпеки в Чорному морі. Вона також впливає на подальший транзит українського зерна і, таким чином, на глобальну продовольчу безпеку", – написав Йоганніс у Twitter.

I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania🇷🇴. This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security.