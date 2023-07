Президент Румынии после обстрелов РФ заявил о серьезных рисках для безопасности в Черном море

Президент Румынии Клаус Йоханнис "решительно осудил" последнюю атаку РФ, во время которой она ударила дронами по портовой инфраструктуре города Рени в непосредственной близости к румынской границе, назвав последние обстрелы РФ серьезной угрозой для безопасности Черного моря.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я решительно осуждаю недавние российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины на Дунае, очень близко к Румынии. Эта недавняя эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море. Она также влияет на дальнейший транзит украинского зерна и, таким образом, на глобальную продовольственную безопасность", – написал Йоханнис в Twitter.

I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania🇷🇴. This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security.