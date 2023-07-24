Президент Румынии после обстрелов РФ заявил о серьезных рисках для безопасности в Черном море

Президент Румынии Клаус Йоханнис "решительно осудил" последнюю атаку РФ, во время которой она ударила дронами по портовой инфраструктуре города Рени в непосредственной близости к румынской границе, назвав последние обстрелы РФ серьезной угрозой для безопасности Черного моря.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я решительно осуждаю недавние российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины на Дунае, очень близко к Румынии. Эта недавняя эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море. Она также влияет на дальнейший транзит украинского зерна и, таким образом, на глобальную продовольственную безопасность", – написал Йоханнис в Twitter.

I strongly condemn the recent Russian attacks against the Ukrainian🇺🇦 civilian infrastructure on #Danube, very close to Romania🇷🇴. This recent escalation pose serious risks to the security in the #BlackSea. It also affects further UA grain transit & thus the global food security. — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) July 24, 2023

Как сообщалось, последнюю атаку России осудил также МИД Молдовы.

Ранее украинское оперативное командование "Юг" сообщило, что ночью 24 июля российские военные нанесли очередной удар по Одесской области. По данным украинских военных, целью атаки стала портовая инфраструктура Дуная.

В результате ударов разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения других грузов. В одном из производственных помещений возник пожар.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что во время атаки пострадали шесть сотрудников порта. Четырех госпитализировали с ранениями.