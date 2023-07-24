Молдова засудила атаку Росії на порт Рені в Одеській області

Міністерство закордонних справ і євроінтеграції Молдови засудило атаку Росії на портову інфраструктуру Дунаю у Одеській області.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Молдова засуджує російську атаку на українську цивільну інфраструктуру вздовж Дунаю поблизу румунського кордону. Ця атака створює значні ризики для експорту зерна з України, а також для продовольчої безпеки на регіональному та глобальному рівнях", – йдеться в повідомленні відомства у Twitter.

🇲🇩 condamnă recentele atacuri rusești care vizează infrastructura civilă ucraineană de-a lungul Dunării, situată în apropiere de graniță cu România. Acest atac prezintă riscuri semnificative în exportul de grâne din 🇺🇦 și asigurarea securității alimentare regionale & globale. — 🇲🇩 MFA Moldova (@MoldovaMFA) July 24, 2023

Раніше українське оперативне командування "Південь" повідомило, що вночі 24 липня російські військові завдали чергового удару по Одеській області. За даними українських військових, метою атаки стала портова інфраструктура Дунаю.

Унаслідок ударів зруйновано ангар із зерном, пошкоджено резервуари для зберігання інших вантажів. В одному з виробничих приміщень виникла пожежа.

Глава військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер повідомив, що під час атаки постраждали шестеро співробітників порту. Чотирьох госпіталізували з пораненнями.

Румунські ЗМІ повідомляють, що внаслідок нічного обстрілу Одеської області стався вибух у порту Рені. Він розташований на лівому березі Дунаю, за 200 метрів від кордону з Румунією.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні заявила, що її країна готова долучитися до відбудови Спасо-Преображенського собору, який цими вихідними постраждав внаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ. Лідери та посли західних держав засудили цей удар РФ.