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Під Бахмутом зазнав поранення журналіст AFP

Понеділок, 24 липня 2023, 19:12

35-річний американський відеожурналіст агенції AFP Ділан Коллінз у понеділок був поранений у результаті атаки безпілотника під час репортажу про роботу українських артилеристів поблизу Бахмута.

Про це повідомило саме агентство, пише "Європейська правда".

У результаті атаки в лісосмузі поблизу Бахмута Коллінз зазнав численних осколкових поранень. Чоловіка евакуювали в найближчу лікарню, де йому надали першу допомогу.

Лікарі кажуть, що здоров'ю журналіста AFP нічого не загрожує: він перебуває при тямі й підтримує зв’язок із колегами.

"Ми розслідуємо всі обставини цього інциденту. Ми думками з Діланом та його близькими",  – заявила директорка AFP в Європі Крістін Буаг’яр.

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Ділан Коллінз працює в AFP із 2018 року на посаді відеокоординатором в Лівані та Сирії, але з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року регулярно виконував завдання в Україні.

Журналіст має значний досвід роботи в зонах конфліктів на Близькому Сході: у 2020 році він висвітлював війну в Нагірному Карабаху.

Нагадаємо, 9 травня під час російського обстрілу під Бахмутом загинув 32-річний відеожурналіст AFP Арман Сольдін. Йому посмертно вручили найвищу цивільну нагороду Франції – орден Почесного легіону.

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