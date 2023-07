Під Бахмутом зазнав поранення журналіст AFP

35-річний американський відеожурналіст агенції AFP Ділан Коллінз у понеділок був поранений у результаті атаки безпілотника під час репортажу про роботу українських артилеристів поблизу Бахмута.

Про це повідомило саме агентство, пише "Європейська правда".

У результаті атаки в лісосмузі поблизу Бахмута Коллінз зазнав численних осколкових поранень. Чоловіка евакуювали в найближчу лікарню, де йому надали першу допомогу.

Лікарі кажуть, що здоров'ю журналіста AFP нічого не загрожує: він перебуває при тямі й підтримує зв’язок із колегами.

#AFP video journalist @collinsdyl was wounded by a drone attack while reporting at a Ukrainian artillery position on Monday, AFP reporters who witnessed the explosion said.



Dylan Collins, a US citizen based in Lebanon but on assignment in #Ukraine, sustained multiple shrapnel… pic.twitter.com/x2lGlLBL68