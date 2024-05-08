ЗМІ: США призупинили поставку бомб Ізраїлю через загрозу для цивільних

Адміністрація президента США поставила на паузу постачання бомб Ізраїлю, які можуть бути використані в густонаселеному місті Рафаху, де знайшли прихисток понад мільйон палестинців.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на високопоставленого представника адміністрації Байдена, пише "Європейська правда".

Це рішення ґрунтується на аналізі, який адміністрація Байдена розпочала в квітні щодо запропонованих поставок зброї, яка може бути використана в Рафаху.

Посадовці США протягом кількох місяців закликали Ізраїль не починати наземну операцію в місті, яке, за словами Тель-Авіва, є останнім оплотом ХАМАС, через ймовірність великої кількості жертв серед цивільного населення.

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Поставка зброї, про яку йде мова, містить 1800 бомб вагою 907 кілограмів і 1700 бомб вагою 227 кілограмів, сказав посадовець адміністрації. Наразі остаточне рішення щодо того, чи поставляти Ізраїлю ці бомби, не ухвалено.

За словами посадовця, обговорення з Ізраїлем щодо того, як задовольнити гуманітарні потреби цивільного населення в Рафаху, "не повністю вирішило наші занепокоєння".

"Оскільки ізраїльські лідери, здавалося, наближалися до моменту прийняття рішення щодо такої операції, ми почали ретельно розглядати запропоновані передачі конкретної зброї Ізраїлю, яка може бути використана в Рафаху", – сказав посадовець.

У понеділок ізраїльські військові наказали десяткам тисяч мирних жителів почати евакуацію з прилеглих східних частин міста Рафах перед, як вони зазначили, "обмеженою операцією" з ліквідації бойовиків ХАМАС.

Раніше американське видання Axios повідомило, що Сполучені Штати нещодавно вперше з жовтня 2023 року, коли терористи ХАМАС напали на ізраїльську територію, призупинили постачання боєприпасів американського виробництва армії Ізраїлю.

Президент Байден перебуває під усе більшим тиском з боку однопартійців із Демократичної партії та американців, які вважають, що Ізраїль порушує гуманітарне право в Газі та вбиває цивільне населення, зокрема й американською зброєю.

Минулого місяця президент США Джо Байден назвав помилкою підхід Нетаньягу до операції у секторі Гази та закликав до перемир’я.