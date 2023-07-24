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Под Бахмутом получил ранения журналист AFP

Понедельник, 24 июля 2023, 19:12

35-летний американский видеожурналист агентства AFP Дилан Коллинз в понедельник был ранен в результате атаки беспилотника во время репортажа о работе украинских артиллеристов вблизи Бахмута.

Об этом сообщило само агентство, пишет "Европейская правда".

В результате атаки в лесополосе вблизи Бахмута Коллинз получил многочисленные осколочные ранения. Мужчину эвакуировали в ближайшую больницу, где ему оказали первую помощь.

Врачи говорят, что здоровью журналиста AFP ничего не угрожает: он находится в сознании и поддерживает связь с коллегами.

"Мы расследуем все обстоятельства этого инцидента. Мы мыслями с Диланом и его близкими", – заявила директор AFP в Европе Кристин Буагьяр.

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Дилан Коллинз работает в AFP с 2018 года на должности видеокоординатора в Ливане и Сирии, но с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года регулярно выполнял задания в Украине.

Журналист имеет значительный опыт работы в зонах конфликтов на Ближнем Востоке: в 2020 году он освещал войну в Нагорном Карабахе.

Напомним, 9 мая во время российского обстрела под Бахмутом погиб 32-летний видеожурналист AFP Арман Сольдин. Ему посмертно вручили высшую гражданскую награду Франции – орден Почетного легиона.

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