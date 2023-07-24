Под Бахмутом получил ранения журналист AFP

35-летний американский видеожурналист агентства AFP Дилан Коллинз в понедельник был ранен в результате атаки беспилотника во время репортажа о работе украинских артиллеристов вблизи Бахмута.

Об этом сообщило само агентство, пишет "Европейская правда".

В результате атаки в лесополосе вблизи Бахмута Коллинз получил многочисленные осколочные ранения. Мужчину эвакуировали в ближайшую больницу, где ему оказали первую помощь.

Врачи говорят, что здоровью журналиста AFP ничего не угрожает: он находится в сознании и поддерживает связь с коллегами.

#AFP video journalist @collinsdyl was wounded by a drone attack while reporting at a Ukrainian artillery position on Monday, AFP reporters who witnessed the explosion said.



Dylan Collins, a US citizen based in Lebanon but on assignment in #Ukraine, sustained multiple shrapnel… pic.twitter.com/x2lGlLBL68 — Stephanie Youssef (@stephanie_ysf) July 24, 2023

"Мы расследуем все обстоятельства этого инцидента. Мы мыслями с Диланом и его близкими", – заявила директор AFP в Европе Кристин Буагьяр.

Дилан Коллинз работает в AFP с 2018 года на должности видеокоординатора в Ливане и Сирии, но с начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года регулярно выполнял задания в Украине.

Журналист имеет значительный опыт работы в зонах конфликтов на Ближнем Востоке: в 2020 году он освещал войну в Нагорном Карабахе.

Напомним, 9 мая во время российского обстрела под Бахмутом погиб 32-летний видеожурналист AFP Арман Сольдин. Ему посмертно вручили высшую гражданскую награду Франции – орден Почетного легиона.