Под Бахмутом получил ранения журналист AFP

35-летний американский видеожурналист агентства AFP Дилан Коллинз в понедельник был ранен в результате атаки беспилотника во время репортажа о работе украинских артиллеристов вблизи Бахмута.

Об этом сообщило само агентство, пишет "Европейская правда".

В результате атаки в лесополосе вблизи Бахмута Коллинз получил многочисленные осколочные ранения. Мужчину эвакуировали в ближайшую больницу, где ему оказали первую помощь.

Врачи говорят, что здоровью журналиста AFP ничего не угрожает: он находится в сознании и поддерживает связь с коллегами.

#AFP video journalist @collinsdyl was wounded by a drone attack while reporting at a Ukrainian artillery position on Monday, AFP reporters who witnessed the explosion said.



Dylan Collins, a US citizen based in Lebanon but on assignment in #Ukraine, sustained multiple shrapnel… pic.twitter.com/x2lGlLBL68