Як лідер польської опозиції потрапив у власну пастку через "крадіжку" вінка

Польська поліція подала до Сейму запит на зняття депутатської недоторканості з Ярослава Качинського – лідера партії "Право і справедливість" ("ПіС"), а донедавна – найвпливовішої людини у країні.

В цьому є певна іронія долі – по Ярославу Качинському "вдарила" законодавча норма, прийнята під час перебування "ПіС" при владі, а головне – відверто спрямована проти його опонентів.

Про те, в чому саме звинувачують одного із найстарших чинних політиків Польщі і які наслідки ця справа може мати для лідера польської опозиції читайте в статті експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Справа про вкрадений вінок: чому головному опозиціонеру Польщі загрожує в'язниця. Далі – стислий її виклад.

Обставини цієї справи виглядають абсолютно фантастично – впливового політика звинувачують у вчиненні крадіжки та знищенні майна під час пам’ятних заходів у Варшаві.

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Справа стосується подій під час відзначення 10 квітня 14-х роковин Смоленської катастрофи, у якій загинув його його брат, президент Польщі Лех Качинський разом із дружиною, а також членами польського уряду.

Отже, під час пам’ятних заходів на площі Пілсудського у Варшаві лідер "Права і справедливості" Ярослав Качинський намагався знищити один із вінків з образливим гаслом.

Річ у тім, що з квітня 2018 року протягом кожного місяця польський активіст Збігнев Комоса перед пам’ятником Смоленської катастрофи покладає вінок із табличкою: "В пам’ять про 95 жертв Леха Качинського, який, ігноруючи всі процедури, наказав пілотам приземлитися у Смоленську в надзвичайно важких умовах. Спочивайте з миром. Народ Польщі". І дописано: "Припиніть створювати фальшивих героїв!".

"Повідомлення (про злочин) стосувалося знищення та викрадення майна. Через те, що вінок коштував понад 800 злотих, оскільки мав, між іншим, спеціально підготовлену конструкцію. Посилену, щоб його не можна було зламати", — так Збігнев Комоса пояснює своє рішення написати заяву до поліції.

За його словами, поліція також не виконала в той день свої зобов’язання, адже була повинна запобігти знищенню і вилученню приватної власності.

Втім, як пояснила поліція, заходи проводились відповідно до положень Закону про здійснення повноважень депутата і сенатора, які забороняють затримання або арешт депутата чи сенатора без згоди Сейму або Сенату Польщі.

Щодо лідера "ПіС", то правоохоронці пояснили, що затримання Качинського не було необхідним для забезпечення належного перебігу процесу, оскільки він є відомою особою.

Хоча, варто зазначити, це не заважало за урядування "ПіС" затримувати тодішніх опозиційних політиків. Приміром, представників "Громадянської платформи".

Окрім того, поліція оцінила вартість вінка в 400 злотих, що дозволило кваліфікувати дії лідера "Права і справедливості" як проступок, а не злочин.

Але, як зазначають правознавці, у польському законодавстві не так давно з’явилося положення про "особливо зухвалу крадіжку" – вчинення якої супроводжується зневажливим або зухвалим ставленням до власника.

І дії Ярослава Качинського повністю підпадають під це визначення!

Варто зазначити, що "особливо зухвала крадіжка" карається надзвичайно суворо — до восьми років позбавлення волі, незалежно від вартості вкраденої речі.

А головне – схоже, що лідер "ПіС" попався у свою ж пастку.

Річ у тому, що ця норма з’явилася у польському законодавстві в часи правління "ПіС". І, як вважається, була спрямована саме проти тодішньої опозиції.

Приблизно за місяць – вибори до Європарламенту. Й гучний процес чи то над Ярославом Качинським, чи то над іншими представниками колишнього панівного табору можуть лише стимулювати поляків до підтримки саме тих політсил, які є пов’язаними із цими персоналіями.

А це, своєю чергою, може змінити політичну парадигму Європейського Союзу, що відчує на собі й Україна.

Докладніше – в матеріалі Станіслава Желіховського Справа про вкрадений вінок: чому головному опозиціонеру Польщі загрожує в'язниця.