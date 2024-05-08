Держави ЄС обговорять пропозицію санкцій, що вперше обмежує торгівлю газом РФ

Посли 27 країн-членів ЄС у середу обговорять пропозицію нового – вже 14-го за рахунком – пакета санкцій проти Росії, у центрі якого буде обмеження прибутків Москви від постачання скрапленого природного газу.

Про це повідомляє видання Politico, пише "Європейська правда".

Європейська комісія хоче, щоб країни ЄС припинили реекспортувати російський СПГ. Якщо держави Євросоюзу погодять пропозицію комісії, то це вперше ЄС виступить проти потужного газового сектору Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

Хоча ЄС заборонив імпорт російського вугілля та морської сирої нафти, комісія не пропонує прямої заборони на імпорт російського СПГ, який члени ЄС, зокрема Бельгія, Франція та Іспанія, все ще купують у великих кількостях. Натомість комісія пропонує вживати заходів проти так званої перевалки СПГ через порти ЄС.

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Це особливо вплине на російський завод з виробництва скрапленого природного газу на Ямалі, який покладається на криголамні танкери для видобутку палива. Потім російський СПГ розвантажують в портах ЄС, звідки він вирушає далі в інші країни світу.

Нові санкції також заборонять фірмам ЄС інвестувати в майбутні СПГ-проєкти в Росії, що обмежить можливості сектору розширюватися і "тим самим обмежить доходи Росії".

Очікується, що санкційний пакет також включатиме заборону на імпорт російського гелію.

Посли також обговорять запропоновані обмеження для європейських політичних партій, неурядових організацій і ЗМІ, які приймають готівку від російського уряду та його довірених осіб.

Крім того, чотири ЗМІ, звинувачені у поширенні проросійської пропаганди, включаючи Voice of Europe, мають бути додані до списку санкцій.

Санкції ЄС повинні бути схвалені одноголосно 27 державами-членами, і пропозиція може змінитися до того, як її остаточно затвердять.

ЗМІ раніше повідомили, що Єврокомісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій.