У новому пакеті допомоги Україні від США будуть крихітні дрони Black Hornet – AP

У новому пакеті допомоги для України вартістю близько 400 мільйонів доларів США передатуть партію крихітних дронів Black Hornet для ведення розвідки.

Про це повідомляє AP з посиланням на неназваних американських посадовців, пише "Європейська правда".

Агентство зазначає, що Black Hornet – це крихітні нанодрони, які використовуються переважно для збору розвідувальної інформації. Україна вже отримувала їх від інших західних союзників.

Крім того, до пакету також увійдуть боєприпаси різного типу, зокрема ракети до систем HIMARS, ракети до комплексів ППО NASAMS, а також артилерійські боєприпаси.

Також США передадуть протитанкові ракетні комплекси Javelin і ПЗРК Stinger.

Пакет також міститиме 32 бронемашини Stryker, обладнання для розмінування, ракети Hydra-70, міномети і мільйони набоїв для стрілецької зброї.

Як раніше повідомляло агентство Reuters, новий пакет допомоги Україні надаватиметься через механізм Presidential Drawdown Authority, який дозволяє передавати зброю та спорядження безпосередньо зі складів армії США. Це вже буде 43-ій такий транш з лютого 2022 року.

Нагадаємо, 19 липня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1,3 мільярда доларів.