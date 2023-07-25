В новом пакете помощи Украине от США будут крошечные дроны Black Hornet - AP

В новом пакете помощи для Украины стоимостью около 400 миллионов долларов США передадут партию крошечных дронов Black Hornet для ведения разведки.

Об этом сообщает AP со ссылкой на неназванных американских чиновников, пишет "Европейская правда".

Агентство отмечает, что Black Hornet – это крошечные нанодроны, которые используются преимущественно для сбора разведывательной информации. Украина уже получала их от других западных союзников.

Кроме того, в пакет также войдут боеприпасы различного типа, в частности ракеты к системам HIMARS, ракеты к комплексам ПВО NASAMS, а также артиллерийские боеприпасы.

Также США передадут противотанковые ракетные комплексы Javelin и ПЗРК Stinger.

Пакет также будет содержать 32 бронемашины Stryker, оборудование для разминирования, ракеты Hydra-70, минометы и миллионы патронов для стрелкового оружия.

Ранее агентство Reuters сообщало, что новый транш помощи Украине будет предоставляться через механизм Presidential Drawdown Authority, который позволяет передавать оружие и снаряжение непосредственно со складов армии США. Это уже будет 43-й такой транш с февраля 2022 года.

Напомним, 19 июля Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине общей стоимостью 1,3 миллиарда долларов.