Саакашвили, предельно истощенный, появился на заседании суда впервые за несколько месяцев

Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании, он выглядит крайне истощенным.

Фото из судебного зала опубликовали ряд СМИ, среди которых "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

Экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили, который находится в клинике "Вивамед", впервые с февраля этого года дистанционно принял участие в заседании и продемонстрировал свое состояние.

Среди прочего, Саакашвили ответил спикеру парламента, который требовал извинений от тех, кто критикует власть Грузии за отношение к Саакашвили.

"Это вы должны извиняться за то, что довели меня до такого состояния – перед депутатами Европарламента, моей семьей, передо мной, перед Украиной и всеми грузинами", – заявил Михеил Саакашвили.

Он также выразил мнение, что приближается время распада России и это открывает большое окно возможностей для Грузии.

"Мы сейчас должны быть в хорошей форме, потому что мы должны вернуть Абхазию – конечно мирным путем, вернуть потерянное время, и никто не отберет нашего будущего", – цитирует Саакашвили Interpressnews.

Городской суд Тбилиси рассматривает дело о разогнанной акции 7 ноября 2007 года. Ранее рассмотрение откладывали из-за выхода на пенсию одной из судей.

Как известно, Саакашвили находится под стражей со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов 2021 года, а в последнее время его состояние здоровья значительно ухудшилось.

В конце февраля ЕС подал официальный протест грузинским властям в отношении Саакашвили после того, как это решение разблокировала Венгрия. В нем содержался призыв освободить Саакашвили от наказания для лечения в Польше.