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Глава МИД Хорватии начал визит в Украину с поездки в Гостомель

Понедельник, 31 июля 2023, 12:25

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман в понедельник, 31 июля, приехал в Украину.

Об этом хорватский министр написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Свой визит в Украину Грлич-Радман начал с поездки в пострадавший от действий военных РФ город Гостомель в Киевской области.

"В партнерстве с хорватским отделением ЮНИСЕФ правительство закупило 50 генераторов для школ и больниц по всей стране, включая детский сад "Радуга", – отметил он.

Глава МИД Хорватии отметил необходимость обеспечить непрерывную работу учреждений для детей, поэтому вместе с благотворительной организацией Caritas хорватское правительство передало оборудование для детского сада.

Напомним, 19 июля в Украину приезжал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. В рамках поездки он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о выделении еще пяти миллионов евро гуманитарной помощи для Украины и об обучении украинских саперов и военных медиков.

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