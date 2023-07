Глава МИД Хорватии начал визит в Украину с поездки в Гостомель

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман в понедельник, 31 июля, приехал в Украину.

Об этом хорватский министр написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Свой визит в Украину Грлич-Радман начал с поездки в пострадавший от действий военных РФ город Гостомель в Киевской области.

"В партнерстве с хорватским отделением ЮНИСЕФ правительство закупило 50 генераторов для школ и больниц по всей стране, включая детский сад "Радуга", – отметил он.

Started my visit to #Ukraine in #Hostomel. In partnership with @UNICEFHrvatska, @VladaRH procured 50 generators for schools and hospitals across the country, including the #Veselka kindergarten. pic.twitter.com/DZHfobBvLO