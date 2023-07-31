Британські військові показали, як пакують шоломи для українських захисників
Понеділок, 31 липня 2023, 19:52
Міністерство оборони Британії показало кадри, як британські військові запаковують тисячі шоломів перед відправкою в Україну.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Залучені до цієї роботи військові розповідають, що практично цілодобово займалися перевіркою і пакуванням понад 80 тисяч шоломів перед тим, як вони вирушать в Україну.
🪖 Soldiers from the British Army worked round the clock to pack helmets destined for Ukraine.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 31, 2023
👉 Hear from the man in charge: https://t.co/AkhbG7c7Bc
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4eiRlB1CEx
На завдання їм виділили два тижні, але впоратися вийшло за вісім днів, опрацьовуючи понад 12 тисяч одиниць за день.
Під час пакування перевіряли, чи шоломи не мають дефектів, а також знімали з них британське військове маркування.
Нагадаємо, на вихідних британський таблоїд Sunday Express з посиланням на джерела повідомив, що британські війська нібито тренують елітну українську бригаду спецпризначенців, щоб допомогти України повернути Крим до Різдва.