Британські військові показали, як пакують шоломи для українських захисників

Міністерство оборони Британії показало кадри, як британські військові запаковують тисячі шоломів перед відправкою в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Залучені до цієї роботи військові розповідають, що практично цілодобово займалися перевіркою і пакуванням понад 80 тисяч шоломів перед тим, як вони вирушать в Україну.

🪖 Soldiers from the British Army worked round the clock to pack helmets destined for Ukraine.



