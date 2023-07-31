Британські військові показали, як пакують шоломи для українських захисників

Міністерство оборони Британії показало кадри, як британські військові запаковують тисячі шоломів перед відправкою в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Залучені до цієї роботи військові розповідають, що практично цілодобово займалися перевіркою і пакуванням понад 80 тисяч шоломів перед тим, як вони вирушать в Україну.

🪖 Soldiers from the British Army worked round the clock to pack helmets destined for Ukraine.



👉 Hear from the man in charge: https://t.co/AkhbG7c7Bc



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4eiRlB1CEx — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 31, 2023

На завдання їм виділили два тижні, але впоратися вийшло за вісім днів, опрацьовуючи понад 12 тисяч одиниць за день.

Під час пакування перевіряли, чи шоломи не мають дефектів, а також знімали з них британське військове маркування.

Нагадаємо, на вихідних британський таблоїд Sunday Express з посиланням на джерела повідомив, що британські війська нібито тренують елітну українську бригаду спецпризначенців, щоб допомогти України повернути Крим до Різдва.