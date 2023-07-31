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Британські військові показали, як пакують шоломи для українських захисників

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Понеділок, 31 липня 2023, 19:52

Міністерство оборони Британії показало кадри, як британські військові запаковують тисячі шоломів перед відправкою в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Залучені до цієї роботи військові розповідають, що практично цілодобово займалися перевіркою і пакуванням понад 80 тисяч шоломів перед тим, як вони вирушать в Україну. 

На завдання їм виділили два тижні, але впоратися вийшло за вісім днів, опрацьовуючи понад 12 тисяч одиниць за день. 

Під час пакування перевіряли, чи шоломи не мають дефектів, а також знімали з них британське військове маркування. 

Нагадаємо, на вихідних британський таблоїд Sunday Express з посиланням на джерела повідомив, що британські війська нібито тренують елітну українську бригаду спецпризначенців, щоб допомогти України повернути Крим до Різдва.

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Велика Британія