Британские военные показали, как пакуют шлемы для украинских защитников

Министерство обороны Великобритании показало кадры, как британские военные упаковывают тысячи шлемов перед отправкой в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Привлеченные к этой работе военные рассказывают, что практически круглосуточно занимались проверкой и упаковкой более 80 тысяч шлемов перед тем, как они отправятся в Украину.

🪖 Soldiers from the British Army worked round the clock to pack helmets destined for Ukraine.



👉 Hear from the man in charge: https://t.co/AkhbG7c7Bc



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/4eiRlB1CEx