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Британские военные показали, как пакуют шлемы для украинских защитников

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Понедельник, 31 июля 2023, 19:52

Министерство обороны Великобритании показало кадры, как британские военные упаковывают тысячи шлемов перед отправкой в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Привлеченные к этой работе военные рассказывают, что практически круглосуточно занимались проверкой и упаковкой более 80 тысяч шлемов перед тем, как они отправятся в Украину.

На задание им выделили две недели, но справиться получилось за восемь дней, обрабатывая более 12 тысяч единиц в день.

Во время упаковки проверяли, не имеют ли шлемы дефектов, а также снимали с них британскую военную маркировку.

Напомним, на выходных британский таблоид Sunday Express со ссылкой на источники сообщил, что британские войска якобы тренируют элитную украинскую бригаду спецназовцев, чтобы помочь Украине вернуть Крым до Рождества.

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Великобритания