Росія не бачить підстав продовжувати "зернову угоду"

Міністерство закордонних справ Росії у вівторок заявило, що не вважає можливим продовження Чорноморської зернової ініціативи, укладеної влітку минулого року для вивезення збіжжя з українських портів.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС Росії, яку цитує "Європейська правда".

Російське зовнішньополітичне відомство стверджує, що "зернова угода" перетворилась у "суто комерційне вивезення українського продовольства в "ситі" країни", тоді як ситуація з постачанням продовольства й добрив із Росії "продовжувала деградувати".

Жодна з висунутих раніше Москвою вимог – приєднання пов’язаного з Кремлем банку до системи SWIFT, зняття санкцій на запчастини для сільгосптехніки, відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса" тощо – не була виконана, нарікає російське МЗС.

"У цих умовах очевидно, що підстав для подальшого продовження "чорноморської ініціативи", яка закінчується 17 липня, немає", – констатує відомство.

Нагадаємо, в середині травня, незважаючи на погрози Росії вийти з угоди, Чорноморська зернова ініціатива була продовжена ще на два місяці.

Напередодні видання Financial Times повідомило, що ЄС розглядає пропозицію про створення дочірньої компанії підсанкційного "Россельхозбанку", аби зберегти "зернову угоду". Цю пропозицію вже розкритикувала посол МЗС з особливих доручень Ольга Трофімцева.