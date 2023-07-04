У Польщі прогнозують чергову міграційну хвилю через переміщення "вагнерівців" у Білорусь

Заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Вонсік припускає, що перебування найманців приватної військової компанії "Вагнер" у Білорусі може підштовхнути мігрантів рухатись до польського кордону.

Як пише "Європейська правда", слова посадовця цитує агентство PAP.

Заступник голови МВС Польщі зауважив, що найманці Групи Вагнера воювали в Сирії та Малі, мають у цих країнах хороші контакти й вербували там людей.

"Ці криваві найманці, часто злочинці, можуть виконувати будь-які завдання. Вони можуть ходити в оточенні Лукашенка, виконувати його завдання. Вони також можуть підштовхувати мігрантів до польського кордону", – зазначив він.

Вонсік зауважив, що попри необхідність прогнозувати найбільш негативні сценарії та зростання міграційного тиску на польсько-білоруському кордоні, ситуація далека від подій 2021 року.

"Не маючи ще таких ефективних методів підрахунку, раніше ми фіксували від кількох сотень до тисячі перевищень, а зараз – сотня, іноді наближається до двохсот", – сказав заступник голови МВС Польщі.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні залишається напруженою з 2021 року, коли різко зросла кількість спроб нелегального перетину кордону з Білорусі до Польщі. З початку 2023 року Прикордонна служба зафіксувала понад 12 тисяч спроб незаконного перетину кордону з Білорусі до Польщі.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак не виключив, що найманці групи Вагнера, які переберуться на територію Білорусі після спроби заколоту в РФ, здійснюватимуть провокації.