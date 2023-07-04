В Польше прогнозируют очередную миграционную волну из-за перемещения "вагнеровцев" в Беларусь

Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Вонсик предполагает, что пребывание наемников частной военной компании "Вагнер" в Беларуси может подтолкнуть мигрантов двигаться к польской границе.

Как пишет "Европейская правда", слова чиновника цитирует агентство PAP.

Заместитель главы МВД Польши отметил, что наемники Группы Вагнера воевали в Сирии и Мали, имеют в этих странах хорошие контакты и вербовали там людей.

"Эти кровавые наемники, часто преступники, могут выполнять любые задачи. Они могут ходить в окружении Лукашенко, выполнять его задачи. Они также могут подталкивать мигрантов к польской границе", – отметил он.

Вонсик отметил, что несмотря на необходимость прогнозировать наиболее негативные сценарии и рост миграционного давления на польско-белорусской границе, ситуация далека от событий 2021 года.

"Не имея еще таких эффективных методов подсчета, раньше мы фиксировали от нескольких сотен до тысячи превышений, а сейчас – сотня, иногда приближается к двумстам", – сказал заместитель главы МВД Польши.

Ситуация на польско-белорусской границе остается напряженной с 2021 года, когда резко возросло количество попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала 2023 года Пограничная служба зафиксировала более 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак не исключил, что наемники группы Вагнера, которые переберутся на территорию Беларуси после попытки мятежа в РФ, будут осуществлять провокации.