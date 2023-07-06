Колишній віцепрезидент і кандидат на номінацію від Республіканської партії США Майкл Пенс вважає можливим зіткнення американських військ із російськими в разі поразки України.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у радіопередачі "Шоу Г'ю Г'юїтта".

"Я не сумніваюся, що якщо Владімір Путін захопить Україну, то мине не так багато часу, перш ніж російські військові перетнуть кордон, і нам доведеться відправити наших чоловіків і жінок битися проти них", – зазначив Пенс.

Тому, пояснив колишній віцепрезидент, США готові надавати українцям засоби для боротьби з росіянами, щоб американським військовим не довелося воювати з ними.

За словами Пенса, "те, що відбувається в Україні просто зараз – це не просто війна, це зло".

Нагадаємо, що 29 червня Пенс із неанонсованим візитом побував в Україні, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

На початку червня Пенс оголосив, що балотуватиметься на посаду президента, розпочавши боротьбу за номінацію від Республіканської партії.

Він також заявляв, що підтримує допомогу США Україні, а також зробив зауваження експрезиденту США Дональду Трампу, який називав Путіна "генієм".