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Колишній віцепрезидент США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським

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Четвер, 29 червня 2023, 18:08

Колишній віцепрезидент США і кандидат на номінацію від Республіканської партії Майк Пенс у четвер, 29 червня, приїхав з неанонсованим візитом до України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Зазначається, що під час поїздки в Україну Пенс зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

"Приїзд сюди як приватної особи, можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів…побачити героїзм людей в Ірпені… побачити сім'ї, чиї будинки були буквально розбомблені в розпал російського вторгнення, лише зміцнює мою рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати до рішучої американської підтримки наших українських друзів і союзників", – сказав він.

Пенс також відвідав міста Мощун, Буча та Ірпінь у Київській області, які постраждали від російської окупації на початку вторгнення.

"Я тут, тому що важливо, щоб американський народ зрозумів прогрес, якого ми досягли, і те, як підтримка українських військових відповідає нашим національним інтересам", – додав Пенс.

На початку червня Пенс оголосив, що балотуватиметься на посаду президента, розпочавши боротьбу за номінацію від Республіканської партії.

Він також заявляв, що підтримує допомогу США Україні, а також зробив зауваження експрезиденту США Дональду Трампу, який називав Путіна "генієм".

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