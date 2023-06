Колишній віцепрезидент США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським

Колишній віцепрезидент США і кандидат на номінацію від Республіканської партії Майк Пенс у четвер, 29 червня, приїхав з неанонсованим візитом до України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Зазначається, що під час поїздки в Україну Пенс зустрівся із президентом Володимиром Зеленським.

"Приїзд сюди як приватної особи, можливість на власні очі побачити героїзм українських солдатів…побачити героїзм людей в Ірпені… побачити сім'ї, чиї будинки були буквально розбомблені в розпал російського вторгнення, лише зміцнює мою рішучість зробити свій внесок, продовжувати закликати до рішучої американської підтримки наших українських друзів і союзників", – сказав він.

WATCH: Mike Pence makes surprise visit to Ukraine, tells @DashaBurns that American support for Ukraine "is bigger than politics."



Mike Pence: If Russia wins, “the second half of the 21st century could look an awful lot more like the first half of the 20th century.” pic.twitter.com/pX4OiD2HJL