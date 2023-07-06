Блінкен спробував переконати Туреччину схвалити вступ Швеції в НАТО

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову із міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, під час якої, зокрема, обговорювали питання вступу Швеції в НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву речника Держдепартаменту США Метью Міллера.

Блінкен і Фідан говорили про майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, а також про важливість збереження єдності Альянсу.

"Блінкен наголосив на важливості єдності НАТО в такий критичний час і закликав Туреччину підтримати вступ Швеції до Альянсу вже зараз", – йдеться у заяві.

Крім того, під час розмови Блінкен обговорив із Фіданом важливість продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Членство Швеції досі не ратифікували лише дві країни – Угорщина й Туреччина.

Президент Туреччини Ердоган раніше заявляв, що поки не буде підтримувати приєднання Швеції до НАТО.

За неофіційною інформацією, Анкара нібито вимагає від Швеції видати або вислати підозрюваних курдських сепаратистів до липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Водночас Угорщина заявляє, що координується із Туреччиною у питанні ратифікації вступу Швеції до НАТО.