Генсек НАТО собирает на встречу Эрдогана и премьера Швеции в понедельник и видит шанс на решение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на переговорах с участием Турции, Швеции и Финляндии в четверг достигли "хорошего прогресса" и анонсировал встречу с Эрдоганом и премьером Швеции в понедельник.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В общении со СМИ после переговоров с участием трех стран Столтенберг сообщил, что в понедельник 10 июля собирает на встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьера Швеции Ульфа Кристерссона.

Столтенберг повторил свою позицию о том, что Швеция уже выполнила свои обязательства по трехстороннему меморандуму, заключенному между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки прошлым летом.

"Причина почему мы встречались и почему я созываю встречу в понедельник – чтобы решить разногласия, которые еще есть между тем, что Швеция уже сделала, и пониманием Турции относительно того, в какой степени Швеция выполнила условия меморандума... На сегодняшней встрече мы достигли хорошего прогресса. Положительное решение на саммите НАТО на следующей неделе – абсолютно возможно. Мы все согласны, что завершение вступления Швеции должно произойти как можно быстрее", – сказал генсек НАТО.

"Что возможно, и к чему мы стремимся – это положительное решение на саммите, когда Турция даст сигнал, что готова ратифицировать (вступление Швеции). ... Но ратификация в парламенте Турции не произойдет раньше понедельника. Но мы можем получить важные политические решения. И для того, чтобы это произошло, мы будем интенсивно работать с этого момента и до понедельника", – добавил он.

Глава МИД Швеции, комментируя встречу, тоже заявил, что стороны "достигли прогресса".

"Процесс движется и мы будем интенсивно работать в последующие дни, чтобы стать членами НАТО. Мы надеемся на положительное объявление на следующей неделе. Но это решение Турции", – цитирует его слова SVT.

Саммит НАТО, как известно, запланирован на 11-12 июля.

В Белом доме заявили, что Турция и Венгрия должны как можно быстрее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, поскольку страна выполнила все обязательства.

Накануне вопрос вступления Швеции поднимал в телефонном разговоре госсекретаря США и главы МИД Турции.