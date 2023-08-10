Держдеп висловився про можливість зустрічі Зеленського з Путіним

Державний департамент Сполучених Штатів прокоментував ініціативу президента ОАЕ, який запропонував організувати в Дубаї на кліматичній конференції зустріч президентів України Володимира Зеленського та РФ Владіміра Путіна.

Про це на брифінгу сказав речник Держдепу Меттью Міллер, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, рішення щодо будь-якої зустрічі глав України та Росії "має прийняти президент Зеленський".

"Ми чітко дали зрозуміти, що коли йдеться про визначення майбутнього України, то тут в першу чергу вирішує Київ, і це стосується будь-яких потенційних переговорів", – зазначив Міллер.

Він також нагадав, що "Зеленський вже давно, в тому числі ще до початку цієї (повномасштабної) війни, дав зрозуміти, що він відкритий до розмов з Росією, де Москва поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України".

"Тож нехай він сам вирішує, коли буде готовий або коли вони будуть мати такі розмови. Але перешкодою завжди було і залишається те, що Путін не відмовився від своїх імперіалістичних цілей, від своєї віри в те, що Україна, за його словами, не є справжньою країною, і не вивів свої війська за її кордони".

Нагадаємо, після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

Повідомлялося, що у Джидді учасники досягли порозуміння щодо того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України, а також верховенства Статуту ООН мають бути в основі будь-якої мирної угоди.

Детальніше про зустріч у Саудівській Аравії читайте у статті "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни