Кулеба запевнив: Taurus і ATACMS будуть використовуватись виключно в межах України

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Німеччину і США надати далекобійні ракети Taurus і ATACMS, запевнивши, що їх використовуватимуть виключно в межах кордонів України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ракети дальнього радіуса дії довели своє вирішальне значення. Саме тому Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якнайшвидше. Обидві ракети будуть використовуватися виключно в межах наших кордонів. Чим більша дальність ракет, тим коротша війна", – написав він у Twitter.

Long-range missiles have proved crucial. This is why Taurus and ATACMS are essential for Ukraine's success, and we ask partners to provide them as soon as possible. Both will be used solely inside our borders. The longer the missile range, the shorter the war.