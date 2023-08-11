Кулеба заверил: Taurus и ATACMS будут использоваться исключительно в пределах Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Германию и США предоставить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS, заверив, что их будут использовать исключительно в пределах границ Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ракеты дальнего радиуса действия доказали свое решающее значение. Именно поэтому Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно быстрее. Обе ракеты будут использоваться исключительно в пределах наших границ. Чем больше дальность ракет, тем короче война", – написал он в Twitter.

Long-range missiles have proved crucial. This is why Taurus and ATACMS are essential for Ukraine's success, and we ask partners to provide them as soon as possible. Both will be used solely inside our borders. The longer the missile range, the shorter the war. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 11, 2023

Ранее в немецком правительстве заявили, что сейчас подготовка к передаче Украине крылатых ракет Taurus не ведется.

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.

Читайте статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.