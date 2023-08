Кулеба заверил: Taurus и ATACMS будут использоваться исключительно в пределах Украины

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал Германию и США предоставить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS, заверив, что их будут использовать исключительно в пределах границ Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Ракеты дальнего радиуса действия доказали свое решающее значение. Именно поэтому Taurus и ATACMS необходимы для успеха Украины, и мы просим партнеров предоставить их как можно быстрее. Обе ракеты будут использоваться исключительно в пределах наших границ. Чем больше дальность ракет, тем короче война", – написал он в Twitter.

Long-range missiles have proved crucial. This is why Taurus and ATACMS are essential for Ukraine's success, and we ask partners to provide them as soon as possible. Both will be used solely inside our borders. The longer the missile range, the shorter the war.