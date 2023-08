Міністр уряду Данії зустрівся в Орхусі з українцями, які постраждали від війни

Міністр із питань співробітництва у сфері розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Дан Йоргенсен у понеділок зустрівся з українцями, які виїхали для лікування та реабілітації до данського міста Орхус.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство закордонних справ Данії.

В Орхусі данський міністр відвідав ортопедичний реабілітаційний центр "Марселісборг", де українці, які постраждали від війни, проходять реабілітацію після поранень або лікування раку. Проєкт виник у межах партнерства Орхуса та Львова.

.@DanJoergensen: “In Aarhus 🇩🇰 Anatolij from 🇺🇦 learns to walk again following a leg injury caused by the Russian invasion. Denmark hopes to form more municipal 🇩🇰-🇺🇦 partnerships like the one between Aarhus and Lviv to support Ukrainians with Danish solutions.” pic.twitter.com/2woVSW7BUo