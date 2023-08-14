Міністр уряду Данії зустрівся в Орхусі з українцями, які постраждали від війни

Міністр із питань співробітництва у сфері розвитку та глобальної кліматичної політики Данії Дан Йоргенсен у понеділок зустрівся з українцями, які виїхали для лікування та реабілітації до данського міста Орхус.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство закордонних справ Данії.

В Орхусі данський міністр відвідав ортопедичний реабілітаційний центр "Марселісборг", де українці, які постраждали від війни, проходять реабілітацію після поранень або лікування раку. Проєкт виник у межах партнерства Орхуса та Львова.

.@DanJoergensen: “In Aarhus 🇩🇰 Anatolij from 🇺🇦 learns to walk again following a leg injury caused by the Russian invasion. Denmark hopes to form more municipal 🇩🇰-🇺🇦 partnerships like the one between Aarhus and Lviv to support Ukrainians with Danish solutions.” pic.twitter.com/2woVSW7BUo — Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) August 14, 2023

"Ортопедичний реабілітаційний центр в Орхусі вже прийняв невелику кількість постраждалих від війни українців для реабілітації та протезування. Саме цей досвід ми готові використати у майбутній співпраці зі Львовом та українським національним реабілітаційним центром "Нескорені", – прокоментував мер Орхуса Якоб Бундсгаард.

В уряді Данії сподіваються, що в подальшому данські міста укладуть ще більше партнерських угод із населеними пунктами в Україні та допомагатимуть їм у відбудові, створенні системи сортування сміття, будівництві водогонів тощо.

"Навесні кілька данських мерів відвідали Україну і на власні очі побачили величезні виклики, перед якими постали українські муніципалітети. Зараз вони ведуть діалог із українцями про те, як вони і ми можемо найкраще допомогти", – прокоментував Дан Йоргенсен.

В МЗС Данії анонсували укладання до кінця року довгострокової програми з кількома данськими й українськими муніципалітетами. Їх фінансуватимуть із урядового фонду, створеного для допомоги Україні.

Раніше цього місяця Італія почала втілення проєкту, спрямованого на підтримку закладів для лікування військовослужбовців та цивільних, які отримали поранення внаслідок воєнних дій в Україні.