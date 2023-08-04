Італія почала проєкт підтримки закладів лікування постраждалих від війни в Україні

Міністерство охорони здоров’я Італії почало втілення проєкту, спрямованого на підтримку закладів для лікування військовослужбовців та цивільних, які отримали поранення внаслідок воєнних дій в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", в п’ятницю повідомило італійське посольство в Києві.

Проєкт передбачає допомогу Італії в наданні медичної допомоги в українських та італійських лікарнях, навчання для українського медичного персоналу, а також допомогу у створенні нових реабілітаційних центрів в Україні за італійським зразком.

Для розвитку проєкту італійська делегація у складі представників МЗС, МОЗ, посольства в Україні та технічних фахівців здійснила візит до Львова й відвідала медичні заклади та реабілітаційні центри Superhumans, Unbroken і "Галичина".

Крім того, міністр охорони здоров’я Італії Ораціо Скіллачі провів двосторонню онлайн-зустріч із українським колегою Віктором Ляшком, щоб докладніше обговорити форми допомоги, яку Італія може надавати Україні в галузі охорони здоров’я.

Раніше Скіллачі заявляв, що Італія надаватиме допомогу в галузі протезування та реабілітації шляхом партнерства з кількома італійськими центрами передового досвіду, зокрема італійським Червоним Хрестом, Ортопедичним інститутом у Болоньї, дитячою лікарнею "Бамбіно Джезу" та Фондом Санта-Лючія в Римі.

Проєкт розроблений у межах зобов’язань, які Італія взяла на себе щодо відновлення України за результатами візиту прем’єрки Джорджії Мелоні в лютому 2023 року.

Нагадаємо, у квітні в Римі відбулась двостороння конференція щодо відбудови України. За її підсумками Експортно-кредитне агентство Італії SACE оголосило, що готове відновлювати роботу з Україною й інвестувати 1 мільярд євро.