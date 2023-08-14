Министр правительства Дании встретился в Орхусе с украинцами, пострадавшими от войны

Министр по вопросам сотрудничества в сфере развития и глобальной климатической политики Дании Дан Йоргенсен в понедельник встретился с украинцами, которые выехали для лечения и реабилитации в датский город Орхус.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство иностранных дел Дании.

В Орхусе датский министр посетил ортопедический реабилитационный центр "Марселисборг", где украинцы, пострадавшие от войны, проходят реабилитацию после ранений или лечения рака. Проект возник в рамках партнерства Орхуса и Львова.

.@DanJoergensen: “In Aarhus 🇩🇰 Anatolij from 🇺🇦 learns to walk again following a leg injury caused by the Russian invasion. Denmark hopes to form more municipal 🇩🇰-🇺🇦 partnerships like the one between Aarhus and Lviv to support Ukrainians with Danish solutions.” pic.twitter.com/2woVSW7BUo — Denmark MFA 🇩🇰 (@DanishMFA) August 14, 2023

"Ортопедический реабилитационный центр в Орхусе уже принял небольшое количество пострадавших от войны украинцев для реабилитации и протезирования. Именно этот опыт мы готовы использовать в будущем сотрудничестве со Львовом и украинским национальным реабилитационным центром "Непокоренные", – прокомментировал мэр Орхуса Якоб Бундсгаард.

В правительстве Дании надеются, что в дальнейшем датские города заключат еще больше партнерских соглашений с населенными пунктами в Украине и будут помогать им в восстановлении, создании системы сортировки мусора, строительстве водопроводов и тому подобное.

"Весной несколько датских мэров посетили Украину и воочию увидели огромные вызовы, перед которыми оказались украинские муниципалитеты. Сейчас они ведут диалог с украинцами о том, как они и мы можем лучше всего помочь", – прокомментировал Дан Йоргенсен.

В МИД Дании анонсировали заключение до конца года долгосрочной программы с несколькими датскими и украинскими муниципалитетами. Их будут финансировать из правительственного фонда, созданного для помощи Украине.

Ранее в этом месяце Италия начала воплощение проекта, направленного на поддержку учреждений для лечения военнослужащих и гражданских, получивших ранения в результате военных действий в Украине.