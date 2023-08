Министр правительства Дании встретился в Орхусе с украинцами, пострадавшими от войны

Министр по вопросам сотрудничества в сфере развития и глобальной климатической политики Дании Дан Йоргенсен в понедельник встретился с украинцами, которые выехали для лечения и реабилитации в датский город Орхус.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство иностранных дел Дании.

В Орхусе датский министр посетил ортопедический реабилитационный центр "Марселисборг", где украинцы, пострадавшие от войны, проходят реабилитацию после ранений или лечения рака. Проект возник в рамках партнерства Орхуса и Львова.

.@DanJoergensen: “In Aarhus 🇩🇰 Anatolij from 🇺🇦 learns to walk again following a leg injury caused by the Russian invasion. Denmark hopes to form more municipal 🇩🇰-🇺🇦 partnerships like the one between Aarhus and Lviv to support Ukrainians with Danish solutions.” pic.twitter.com/2woVSW7BUo