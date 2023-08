Литва попередила про фейк із нібито перетином кордону "вагнерівцями"

Литва назвала брехливою фотографію, де зображена особа, що належить до російської ПВК "Вагнер", нібито перетинає литовсько-білоруський кордон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила у Facebook державна прикордонна служба (VSAT) країни.

У заяві йдеться, що "світлина є фальшивкою, адже використовується загальнодоступна фотографія ділянки кордону 2019 року". На ній можна побачити руку, яка тримає значок групи Вагнера.

"Міркуймо критично", – закликала VSAT.

Світлину поширили в проросійських Telegram-каналах, які підтримують війну проти України, про що повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн". Фото обрізали та відредагували, а його кольори відретушували, що дозволило побачити фейк.

A photo with a Wagner fighter at the Lithuanian border pillar is another fake.



Pro-military Telegram channels publish a photo of a man’s hand holding a patch with the emblem of PMC Wagner near the Lithuanian border pillar No.0657, allegedly from the Lithuanian side of the… pic.twitter.com/rMWYwB06yq