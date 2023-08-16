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Голова МЗС Румунії засудила атаки РФ по зерносховищах у портах України

Середа, 16 серпня 2023, 14:41

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску засудила ракетні удари Росії по Україні та її портам у Рені та Ізмаїлі, де зберігається зерно.

Відповідну заяву вона опублікувала в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, "цими кричущими порушеннями міжнародного права РФ продовжує ставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку і безпеку судноплавства в Чорному морі".

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"Я рішуче засуджую продовження ударів Росії по невинних людях, цивільній інфраструктурі, включно із зерносховищами в українських портах Рені й Ізмаїлі", – написала Одобеску.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожої атаки в Одеській області у ніч на 16 серпня постраждали складські приміщення та зерносховища на одному з портів Дуная.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей.

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