Голова МЗС Румунії засудила атаки РФ по зерносховищах у портах України

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску засудила ракетні удари Росії по Україні та її портам у Рені та Ізмаїлі, де зберігається зерно.

Відповідну заяву вона опублікувала в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, "цими кричущими порушеннями міжнародного права РФ продовжує ставити під загрозу глобальну продовольчу безпеку і безпеку судноплавства в Чорному морі".

I strongly condemn the continued RU attacks on innocent people, civilian infrastructure, including grain silos in 🇺🇦 ports of #Reni & #Ismail. By these flagrant violations of int’l law RU continues to jeopardize 🌍 food security & the safety of navigation in the Black Sea.