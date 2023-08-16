Глава МИД Румынии осудила атаки РФ по зернохранилищам в портах Украины
Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску осудила ракетные удары России по Украине и ее портам в Рени и Измаиле, где хранится зерно.
Соответствующее заявление она опубликовала в Twitter, сообщает "Европейская правда".
По ее словам, "этими вопиющими нарушениями международного права РФ продолжает ставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность и безопасность судоходства в Черном море".
I strongly condemn the continued RU attacks on innocent people, civilian infrastructure, including grain silos in 🇺🇦 ports of #Reni & #Ismail. By these flagrant violations of int’l law RU continues to jeopardize 🌍 food security & the safety of navigation in the Black Sea.— Luminita Odobescu (@Odobes1Luminita) August 16, 2023
"Я решительно осуждаю продолжение ударов России по невинным людям, гражданской инфраструктуре, включая зернохранилища в украинских портах Рени и Измаиле", – написала Одобеску.
Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки в Одесской области в ночь на 16 августа пострадали складские помещения и зернохранилища на одном из портов Дуная.
Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских БпЛА в пределах Одесской и Николаевской областей.