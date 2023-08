Глава МИД Румынии осудила атаки РФ по зернохранилищам в портах Украины

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску осудила ракетные удары России по Украине и ее портам в Рени и Измаиле, где хранится зерно.

Соответствующее заявление она опубликовала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, "этими вопиющими нарушениями международного права РФ продолжает ставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность и безопасность судоходства в Черном море".

I strongly condemn the continued RU attacks on innocent people, civilian infrastructure, including grain silos in 🇺🇦 ports of #Reni & #Ismail. By these flagrant violations of int’l law RU continues to jeopardize 🌍 food security & the safety of navigation in the Black Sea.