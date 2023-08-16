Укр Рус Eng

Глава МИД Румынии осудила атаки РФ по зернохранилищам в портах Украины

Среда, 16 августа 2023, 14:41

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску осудила ракетные удары России по Украине и ее портам в Рени и Измаиле, где хранится зерно.

Соответствующее заявление она опубликовала в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, "этими вопиющими нарушениями международного права РФ продолжает ставить под угрозу глобальную продовольственную безопасность и безопасность судоходства в Черном море".

Румыния хочет удвоить мощности для транзита украинского зерна через свою территорию

"Я решительно осуждаю продолжение ударов России по невинным людям, гражданской инфраструктуре, включая зернохранилища в украинских портах Рени и Измаиле", – написала Одобеску.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки в Одесской области в ночь на 16 августа пострадали складские помещения и зернохранилища на одном из портов Дуная.

Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной Сил обороны Украины уничтожено 13 вражеских БпЛА в пределах Одесской и Николаевской областей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Румыния Зерновой кризис