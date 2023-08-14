Румунія хоче подвоїти потужності для транзиту українського зерна через свою територію

Румунія збільшить свої транзитні потужності для українського зерна з 2 до 4 мільйонів тонн щомісяця.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр транспорту та інфраструктури Румунії Сорін Гріндяну, повідомляє Agerpres.

Відповідну заяву румунський міністр зробив після переговорів з представниками США, Європейського Союзу, Молдови, України та Румунії щодо альтернативних маршрутів транспортування зерна з України.

"Ми погодилися, що експорт українського зерна має бути прискорений у контексті відомих атак на українські порти Рені та Ізмаїл, що сталися протягом останніх тижнів. Під час цих зустрічей ми підкреслили важливість румунських наземних, залізничних і морських транспортних шляхів для підтримки безперервного потоку експорту та імпорту з України", – сказав Гріндяну.

Він додав, що з точки зору транспорту на Дунаї Сулинський канал є єдиним життєздатним водним шляхом для цих перевезень, тому важливо оптимізувати пропускну спроможність цього маршруту.

"Це була надзвичайно хороша і плідна зустріч, яка дозволить нам, завдяки заходам, яких ми вживемо, збільшити пропускну здатність транзиту зернових з України через Румунію, так що ми зможемо досягти мети в майже 4 мільйони тонн на місяць, з 2 мільйонів тонн, які ми маємо зараз", – підкреслив Гріндяну.

Як відомо, Росія 17 липня заявила про зупинку дії "зернової угоди" і пригрозила "ризиками" сторонам, які зважаться на продовження ініціативи без участі РФ. Крім того, Москва почала масовані обстріли портової інфраструктури Одеси та дунайських портів.

Раніше міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску заявила, що її країна працює над пошуком нових шляхів для транспортування українського зерна.

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