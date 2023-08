Через збій клієнти банку Ірландії могли зняти більше коштів, ніж на рахунку

Біля деяких банкоматів в Ірландії у вівторок увечері та середу вранці утворились величезні черги через збій у додатку центрального банку країни, який дозволив користувачам зняти більше коштів, ніж ті мали на рахунку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання The Journal.

У вівторок по всій Ірландії утворилися "великі черги" до банкоматів після того, як в інтернеті поширилися чутки, що люди змогли зняти більше грошей, ніж було доступно на їхніх рахунках у Банку Ірландії.

Bank of Ireland in Navan, major fault allowing money to be drawn out even if you have none in the bank. Where are the Gardai? pic.twitter.com/XujVzIhdAr

Йшлось про збій в додатку мобільного банкінгу, який дозволяв зняття додаткової тисячі євро або їхній переказ на цифровий рахунок у деяких інших банках.

Bank of Ireland have had a major glitch that caused their app to be down and now you can withdraw thousands of euro from ATMs even with €0 balance in what is now a GTA infinite money glitch pic.twitter.com/AP9fqk841g