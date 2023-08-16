Через збій клієнти банку Ірландії могли зняти більше коштів, ніж на рахунку

Біля деяких банкоматів в Ірландії у вівторок увечері та середу вранці утворились величезні черги через збій у додатку центрального банку країни, який дозволив користувачам зняти більше коштів, ніж ті мали на рахунку.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання The Journal.

У вівторок по всій Ірландії утворилися "великі черги" до банкоматів після того, як в інтернеті поширилися чутки, що люди змогли зняти більше грошей, ніж було доступно на їхніх рахунках у Банку Ірландії.

Bank of Ireland in Navan, major fault allowing money to be drawn out even if you have none in the bank. Where are the Gardai? pic.twitter.com/XujVzIhdAr — Chris Rattigan ©️®️™️ (@ChrisRattigan1) August 15, 2023

Йшлось про збій в додатку мобільного банкінгу, який дозволяв зняття додаткової тисячі євро або їхній переказ на цифровий рахунок у деяких інших банках.

Bank of Ireland have had a major glitch that caused their app to be down and now you can withdraw thousands of euro from ATMs even with €0 balance in what is now a GTA infinite money glitch pic.twitter.com/AP9fqk841g — Pangur Bán 🧃 (@PangurBn10) August 15, 2023

У багатьох місцях в Ірландії до банкоматів скерували наряди поліції. Представник правоохоронці повідомив The Journal, що їхнім завданням було "забезпечити громадський порядок і громадську безпеку" після повідомлень про великі черги й проблеми з Банком Ірландії.

Сьогодні вранці банк повідомив, що його мобільний банківський додаток і сервіс 365Online знову працюють. Він також попередив, що здійснені за добу платежі найближчим часом будуть відображені на рахунках клієнтів.

"Ми закликаємо всіх клієнтів, які можуть опинитися у фінансовій скруті через перевищення ліміту зняття коштів з рахунку, зв'язатися з нами", – зазначили в Банку Ірландії, додавши, що не будуть стягувати з таких платежів комісію.

У грудні 2021 року ми повідомляли про фінансовий інцидент в Іспанії, де банк Santander помилково відправив на рахунки десятків тисяч клієнтів у Британії 130 мільйонів фунтів стерлінгів.