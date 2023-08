Из-за сбоя клиенты банка Ирландии могли снять больше средств, чем на счету

У некоторых банкоматов в Ирландии во вторник вечером и среду утром образовались огромные очереди из-за сбоя в приложении центрального банка страны, который позволил пользователям снять больше средств, чем те имели на счету.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на местное издание The Journal.

Во вторник по всей Ирландии образовались "большие очереди" к банкоматам после того, как в интернете распространились слухи, что люди смогли снять больше денег, чем было доступно на их счетах в Банке Ирландии.

Bank of Ireland in Navan, major fault allowing money to be drawn out even if you have none in the bank. Where are the Gardai? pic.twitter.com/XujVzIhdAr

Речь шла о сбое в приложении мобильного банкинга, который позволял снятие дополнительной тысячи евро или перевод средств на цифровой счет в некоторых других банках.

Bank of Ireland have had a major glitch that caused their app to be down and now you can withdraw thousands of euro from ATMs even with €0 balance in what is now a GTA infinite money glitch pic.twitter.com/AP9fqk841g