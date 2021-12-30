У Британії на Різдво банк помилково відправив клієнтам 130 мільйонів фунтів

Іспанський банк Santander помилково відправив на рахунки десятків тисяч клієнтів у Британії 130 мільйонів фунтів стерлінгів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі BBC.

25 грудня банк помилково вніс 130 мільйонів фунтів стерлінгів на 75 000 рахунків.

За даними The Times, співробітники Santander поспішають повернути гроші, хоча робота ускладнюється через те, що більша їх частина була розміщена на рахунках у конкуруючих банках.

Помилка сталася, коли платежі з 2000 рахунків корпоративних клієнтів були здійснені двічі. В результаті тисячі людей двічі отримали кошти з рахунку свого роботодавця, хоча другий платіж був профінансований банком.

Менеджер операцій з заробітною платою розповів, що спочатку подумав, що помилка сталася з його вини і його Різдво зруйноване.

"Нам шкода, що через технічну проблему деякі платежі від наших корпоративних клієнтів неправильно продублювалися на рахунках одержувачів", – йдеться у повідомленні банку.

У банку запевнили, що клієнти у жодному разі не постраждають фінансово.

"Ми будемо наполегливо працювати з багатьма банками по всій Британії, щоб виправити повторювані транзакції протягом найближчих днів" - заявили в банку.

Однак не зрозуміло, як відреагують банки, якщо їхні клієнти вже витратили гроші.

Santander зазначив, що може зв’язатися з людьми напряму, щоб повернути гроші.

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