Шольц сумнівається, що Трамп стане президентом США

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає більш імовірним переобрання чинного президента США Джо Байдена на виборах наступного року.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA, Шольц сказав на заході, організованому виданням Augsburger Allgemeine.

Німецький канцлер відмовився конкретно коментувати, чи готовий Берлін до перемоги на виборах у США експрезидента Дональда Трампа та пов'язаних із цим наслідків для міжнародної політики.

"Ви вже можете собі уявити, що ми ретельно розглядаємо сценарії розвитку всіх міжнародних ситуацій", – стримано зазначив Шольц.

Він водночас високо оцінив "неймовірний досвід Джо Байдена в міжнародній політиці" і його "розважливі судження", які, на думку канцлера, дають чинному президенту США найбільше шансів подолати розкол в американському суспільстві.

"Якщо хтось і має шанс подолати цей поділ і протистояти розколу, то це президент-демократ Байден", – вказав політик, додавши, що вважає переобрання президента "більш вірогідним".

Раніше Шольц уже коментував президентські вибори у США, заявивши, що Байден "кращий" за Трампа, й тому він підтримав би його переобрання.

25 квітня чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року. Він наразі зберігає мінімальну перевагу над Трампом в опитуваннях.