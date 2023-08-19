Rheinmetall уже до кінця серпня почне обслуговування танків в Україні

Німецька збройова компанія Rheinmetall має намір розпочати обслуговування танків в Україні вже найближчими днями.

Про це гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер заявив в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, пише "Європейська правда".

За словами Паппергера, в Німеччині почали навчання перші дванадцять працівників заводу, який працюватиме в України, й до них згодом приєднаються ще дванадцять.

"Ми почнемо обслуговування вже цього місяця", – сказав він.

Керівник збройового концерну також підтвердив намір якнайшвидше розпочати виробництво танків в Україні.

"Це може статися швидко, там є достатньо добре обладнаних танкових заводів ще з радянських часів", – пояснив Паппергер. Він уточнив, що Rheinmetall хоче орендувати їх, а потім виробляти техніку за стандартами НАТО на одній або двох виробничих лініях.

Як відомо, Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією "Укроборонпром" і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій.

З виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther. Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs.

На початку липня повідомлялось, що спільне підприємство відкриється протягом наступних 12 тижнів. Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони.