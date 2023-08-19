Зеленський почав зустріч із прем'єром Швеції: обговорять виробництво CV-90 в Україні

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Швеції в суботу почав переговори зі шведським прем'єр-міністром Ульфом Крістерссоном.

Про це пише "Європейська правда".

Як повідомляють шведські ЗМІ, Крістерссон зустрів Зеленського у своїй заміській резиденції Харпсунд. У складі української делегації були кілька міністрів, але не уточнюється, хто саме.

Фото: Expressen

Зі шведського боку в переговорах беруть участь голова МЗС Тобіас Більстрьом, міністр зовнішньої торгівлі Йохан Форсселл, цивільного захисту Карл-Оскар Болін та оборони Пол Йонсон.

Зеленський, анонсуючи переговори зі шведським прем'єром, підкреслив, що головним пріоритетом буде оборонна співпраця, зокрема "потужні" шведські бойові машини піхоти CV-90.

"Наші воїни вже ефективно використовують їх на передовій. Плануємо також виробляти CV-90 в Україні", – зазначив він.

У суботу вранці президент почав робочий візит до Швеції разом із першою леді Оленою Зеленською. Там він зустрінеться з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном, королем Карлом XVI і королевою Сільвією, спікером парламенту Андреасом Норленом й головами парламентських партій.

Це перший візит президента України до Швеції з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року. Водночас прем'єр Швеції Ульф Крістерссон був у Києві в лютому цього року.