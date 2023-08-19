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Итальянские туристы в Албании сбежали из ресторана, не заплатив. Мелони вмешалась

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Суббота, 19 августа 2023, 14:50

Премьер Италии Джорджия Мелони распорядилась компенсировать стоимость обеда в ресторане в албанском городе Берат четырех итальянских туристов, которые сбежали оттуда, не заплатив.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Rai News.

История, которая получила огласку в СМИ и соцсетях, началась с видео, опубликованного рестораном в Берате – историческом городе в центре Албании. На нем группа итальянцев сбежала, не оплатив счет на сумму около 80 евро.

Владелец ресторана в интервью албанским СМИ выразил удивление такому развитию событий, поскольку цены у него "в пределах нормы", а сбежавшие туристы благодарили за хорошую еду.

"Такого с нами еще никогда не случалось. Мы надеемся, что они сделают что-то хорошее на эти деньги", – сказал он.

На время инцидента премьер Италии Джорджия Мелони как раз была на отдыхе в Албании и даже встретилась с албанским коллегой Эди Рамой.

В интервью La Stampa, опубликованном в пятницу, Рама вспомнил: когда Мелони узнала о случае с туристами, поручила посольству "заплатить за этих недоумков", потому что "Италия не может дать себе так опозориться".

В тот же день итальянское посольство в Тиране действительно объявило, что "по поручению премьер-министра" оплатило счет, который "оставила группа итальянских туристов в ресторане в городе Берат".

"Итальянцы придерживаются правил и платят свои долги, и мы надеемся, что подобные случаи не повторятся", – добавили в посольстве.

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