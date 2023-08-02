У НАТО вперше прокоментували порушення кордону Польщі білоруськими гелікоптерами
НАТО уважно стежить за ситуацією вздовж своїх східних кордонів, зокрема, після вчорашнього інциденту із порушенням повітряного простору Польщі військовими гелікоптерами Білорусі.
Про це повідомляє TVP Info з посиланням на джерело в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда".
За словами співрозмовника телеканалу, НАТО перебуває "в тісному контакті з польською владою" щодо інциденту з білоруськими гелікоптерами на кордоні.
"Ми будемо продовжувати робити все необхідне, щоб гарантувати, що вся територія Альянсу залишається в безпеці", – додало джерело.
Напередодні ввечері Міноборони Польщі підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.
Спершу офіційна Варшава заперечувала факт порушення повітряного простору, але пізніше пояснила, що перетин кордону відбувся в районі міста Біловежа на дуже низькій висоті, й це ускладнило виявлення гелікоптерів радіолокаційними системами.
У відповідь на інцидент міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак віддав наказ про збільшення кількості військових на кордоні і розгортання додаткових сил і засобів, зокрема бойових вертольотів.
Після інциденту до МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі, якому польська сторона висловила рішучий протест.