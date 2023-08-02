У Мін'юсті пояснили, чого чекають від нових слухань проти Росії щодо Криму

Україна у скарзі в ЄСПЛ проти Росії щодо Криму сподівається довести, що РФ систематично порушує там права людини, що буде мати значення і для інших справ.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" розповіла уповноважена Мін’юсту у справах ЄСПЛ Маргарита Сокоренко.

Сокоренко нагадала, що ця справа вже на етапі розгляду по суті після 2021 року і 8 листопада Україна буде усно представляти свою позицію.

Вона зауважила, що це процес цікавий тим, що Росія фактично відсторонилася від участі у ньому після її вигнання з Ради Європи, але ЄСПЛ виробив алгоритм розгляду справ і в цих умовах.

За словами Сокоренко, сам факт визнання судом того, що Росія систематично порушувала права людини в окупованому Криму, вже буде мати велике значення.

Вона нагадала, що на етапі розгляду прийнятності справи головною метою української команди було закріпити юридичну дату окупації півострова, і це вдалося зробити.

"Зараз наша основна мета показати, що з моменту окупації Росія вчиняє цілу практику порушень прав людини на Кримському півострові, в першу чергу спрямовану проти тієї частини населення, яка не підтримує захоплення Криму і намагається з цим боротися", – зазначила Маргарита Сокоренко.

Вона додала, що результат у цій справі буде мати значення і для наступних, тому що усі позови, які стосуються російської агресії проти України, пов’язані між собою: ті самі порушення прав людини Росія далі здійснювала на окупованих територіях сходу України та нових окупованих територіях після повномасштабного вторгнення, і щодо цих порушень до ЄСПЛ надходять індивідуальні скарги.

"Рішення навіть по прийнятності справи, виграшні, які ми маємо, в тому числі дуже помічні для індивідуальних позовів в ЄСПЛ проти Росії, а також – навіть у інших міжнародних судових органах. Тому що це вже факти, юридично перевірені міжнародною судовою інстанцією, закріплені, відображені в рішеннях. Якщо ми подивимося ці два рішення – по Криму і Донбасу – ми можемо побачити, що там дуже чітко написана хронологія збройної агресії Росії проти нашої держави", – зазначила представниця Мін’юсту.

Маргарита Сокоренко також висловила думку, що Україна зможе забезпечити компенсації для постраждалих від російської агресії попри ігнорування Росією рішень ЄСПЛ та навіть у разі її розпаду.

Як відомо, Європейський суд з прав людини вирішив і далі розглядати позови проти РФ, попри її виключення з Ради Європи невдовзі після початку повномасштабної війни.

Детально про перше рішення у ЄСПЛ щодо Криму "ЄвроПравда" розповідала у статті "Перша кримська перемога", а про рішення щодо Донбасу – у статті "Донбас іде за Кримом".